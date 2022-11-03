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調查指中小學生普遍適應網上學習、信心較過往提升

【有線新聞】有調查發現中、小學生普遍能夠適應網上學習，信心亦有所提升。
港大於7至9月抽樣訪問超過1萬名學生、家長和教師，比對2020年學生網上學習體驗，小學生的學習信心是3.71分，較前年3.61分上升；中學生有3.24分，上升0.15分。
不過遇到學習困難，小學生較中學生更懂得尋求幫助，時間管理亦較好。研究團隊建議學校加強關注及支援中學生的學習需要、網絡健康和社交情緒健康。
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