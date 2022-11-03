增5,245確診　本地個案跌　當局稱若重症跌可0+0　幼童版復必泰料下周供接種

【有線新聞】本港新增5,245宗確診，本地個案有下降趨勢，但輸入個案微升，當局說對疫情樂觀，如果新症、重症下跌，有較大空間放寬入境檢疫至「0+0」。

過去一星期，平均每日有5,055宗確診，較對上一星期下跌9.2%；當中，本地個案平均每日有4,631宗，按星期下跌10.3%；不過入境個案有424宗，按星期上升5.3%，當中約六成機場發現，約四成在抵港首7日發現，BA.5變異病毒株仍然是主流。

衞生防護中心總監徐樂堅：「我們發現近日本地個案有下降趨勢，但同時間輸入個案上星期有微升，我們會繼續監察新型肺炎在世界不同狀況，包括變異病毒株，尤其是變異病毒株會否在香港多了在本地個案出現。」

過去一星期住院患者維持在大約1,950人，嚴重或危殆個案一樣，維持大約60至70人。當局再被問到入境檢疫「0+3」，何時放寬至「0+0」。醫務衞生局副局長李夏茵：「上一輪的社交距離或防疫措施，我們都希望觀察這星期，如果情況是好的，一直向下調的，重症或新症都向下調的話 ，其實空間就會大，疫情進展其實都是樂觀的。」

要爭取復常空間，李夏茵說高接種率是關鍵，復必泰幼童版疫苗星期五到港，6個月大至5歲的幼童，有望下星期在兒童疫苗接種中心接種。