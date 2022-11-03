i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月03日
港聞
新聞資訊
伊院副顧問醫生涉濫開藥及偷藥 明提堂
【有線新聞】伊利沙伯醫院一名副顧問醫生涉嫌偷取價值約15,000元的藥物，被控公職人員行為失當及盜竊，明天提堂。
47歲被告李志良案發時是伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生，他被控2015年至2020年間，涉嫌在8名病人不知情下為他們預約診症，並處方兩款受管制藥物，醫院職員向被告發藥後他私自保存，又涉嫌向另外3名病人處方高於所需的劑量，再要求他們將藥物退還。被告共偷取1,000樽咳藥水及逾400粒治療專注力不足或過度活躍症的藥，總值約15,000元。
廉署是接到醫管局投訴後展開調查，會加強向公營機構提供誠信培訓。
上一條影片
理大體院合作培訓精英運動員 增入學額延修讀年期
下一條影片
梨泰院人踩人｜首爾兩警官停職受查 被指應對不力兼延遲上報
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆