伊院副顧問醫生涉濫開藥及偷藥　明提堂

【有線新聞】伊利沙伯醫院一名副顧問醫生涉嫌偷取價值約15,000元的藥物，被控公職人員行為失當及盜竊，明天提堂。

47歲被告李志良案發時是伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生，他被控2015年至2020年間，涉嫌在8名病人不知情下為他們預約診症，並處方兩款受管制藥物，醫院職員向被告發藥後他私自保存，又涉嫌向另外3名病人處方高於所需的劑量，再要求他們將藥物退還。被告共偷取1,000樽咳藥水及逾400粒治療專注力不足或過度活躍症的藥，總值約15,000元。

廉署是接到醫管局投訴後展開調查，會加強向公營機構提供誠信培訓。