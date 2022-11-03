女子涉售水銀超標潤膚霜被捕　海關指有外傭用後中毒、籲僱主留意

【有線新聞】海關拘捕一名女子，涉嫌售賣水銀超標的潤膚霜，違反消費品安全規例。

檢獲的兩款美白潤膚霜，零售價每瓶35元，驗出水銀含量超出標準上限兩萬多倍。

海關接獲相關部門轉介，指有市民使用美白霜後水銀中毒，派人到4間零售店舖調查，檢獲有問題的兩款潤膚霜，當場拘捕54歲女負責人，並禁止零售商繼續出售兩款產品。

海關指受害人均是外籍傭工，呼籲僱主留意傭工有否使用該款潤膚霜。