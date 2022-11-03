梨泰院人踩人｜首爾兩警官停職受查　被指應對不力兼延遲上報

【有線新聞】南韓梨泰院人踩人慘劇，國家警察廳要求調查龍山警署和首爾警察廳高層是否疏忽職守，報道指當日警方通報緊急情況效率極差，首爾和國家警察廳長於事發個多兩個小時後才收到通報。

釀成150多人死亡的人踩人慘劇，調查聚焦於事故起因和責任誰屬，管轄該區的龍山警署署長李林宰，和首爾警察廳監管緊急報案的負責人，懷疑應對不力和延遲上報，被停職接受調查。

警方上周六應對事故細節陸續曝光，韓聯社引述內政部，事發前四小時已有人報案，指梨泰院一帶太多人。當地晚上6時34分至10時11分，警方和消防收到11宗求助，但僅4宗有警員到場；出事前最後報案的人說覺得會被壓死，卻被列為無需協助，該通電話4分鐘後就發生人踩人。

而李林宰當晚10時17分到場了解，但首爾警察廳廳長11時34分才接到通報，當時已事發逾一小時，國家警察廳廳長更於12時14分才接報；至於總統尹錫悅，是在剛過11時透過消防和總統辦公室收到通報，主管安全事務的內政部長遲十多分鐘才知情。

輿論質疑慘劇原本可以避免，調查組日前已搜查警署和車站等8個地點，了解警方事前有否做足措施維持秩序，以及事後應對。