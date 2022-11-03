市民入稟求撤防疫規例遭駁回　官批理據空泛　稱司法覆核非投訴行政途徑

【有線新聞】有市民入稟要求政府取消防疫規例及政策措施，法官判詞指理據過於空泛，拒絕批出司法覆核許可。

申請人吳振權指6月起，新型肺炎不再是公共衞生緊急事態，政府行事缺乏法例基礎。法官高浩文反駁指，觀點要有專業醫學意見、數據及條文真確詮釋來支持，但本案並沒有資料；又指司法覆核並非市民投訴政府行政表現的途徑，應聚焦特定行政決定或行為，防疫規例及政策亦包括派消費券及防疫抗疫基金，但申請人並沒具體指明要挑戰的目標是甚麼，所以駁回。