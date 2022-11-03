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2022年11月03日
港聞
新聞資訊
保安局指控明報涉CBD評論誤導 挑撥內地特區矛盾
【有線新聞】保安局再針對《明報》刊登的評論文章發聲明，指控一篇有關規管大麻二酚的評論文章誤導。
文章由社工註冊局前主席倫智偉撰寫，提到內地禁止化妝品用CBD大麻二酚，以免令大眾放鬆對大麻的警惕，倫智偉說本港立法將CBD刑事化，背景原因較大程度與內地類似。
保安局說，評論嚴重歪曲立法原意，刻意解讀為與內地政策有關，挑撥內地與特區關係、挑撥兩地矛盾，對此深表遺憾。局方又說，文章懷疑本港立法禁止K仔主因是跟隨外國，該說法都是誤導，無視政府剷除毒品禍害的決心。
保安局說，對《明報》近期連番刊載誤導性內容深表關注。
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