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2022年11月03日
港聞
新聞資訊
甯漢豪促樹木辦加強監督承辦商 盡快移除高風險樹木
【有線新聞】發展局局長甯漢豪，要求樹木管理部門加強監督承辦商，移除有潛在風險的樹木。
大埔近日發生塌樹致命意外，事前村民多次要求政府移除涉事枯木都不獲處理，甯漢豪說，要求部門加強監督承辦商的樹木風險評估，盡快移除有風險的樹木，未能即時移除的要圍封及貼告示。
針對何文田早前塌樹，樹木辦覆檢路邊4,000多棵鳳凰木，今個月會對其中約190棵樹採取風險緩減措施，亦會覆檢路邊其他品種樹木，今個月會提交結果，發展局檢視樹木管理的專責小組年底會提交報告。
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