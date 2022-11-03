土地共享｜元朗大埔三申請獲批　料可建逾21萬伙　公營或首置佔1.5萬伙

【有線新聞】土地共享先導計劃，有3宗申請獲行政長官會同行政會議原則性同意。

三宗申請來自新世界、新地、恒地聯同會德豐。土地位於元朗蠔洲路、元朗朗屏路永寧村及近大埔林村的社山路，預計一共興建約21,600個單位，其中15,100個是公營房屋或首置單位。

政府說，三宗申請所納入的政府土地規模恰當，申請人要做技術評估，確定在交通、環境、基建等方面沒有不能接受的影響，工程最快2025年展開。