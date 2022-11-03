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2022年11月03日
港聞
新聞資訊
土地共享｜元朗大埔三申請獲批 料可建逾21萬伙 公營或首置佔1.5萬伙
【有線新聞】土地共享先導計劃，有3宗申請獲行政長官會同行政會議原則性同意。
三宗申請來自新世界、新地、恒地聯同會德豐。土地位於元朗蠔洲路、元朗朗屏路永寧村及近大埔林村的社山路，預計一共興建約21,600個單位，其中15,100個是公營房屋或首置單位。
政府說，三宗申請所納入的政府土地規模恰當，申請人要做技術評估，確定在交通、環境、基建等方面沒有不能接受的影響，工程最快2025年展開。
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