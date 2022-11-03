朔爾茨：德國應調整對華政策

【有線新聞】德國總理朔爾茨訪華前夕，據報美國警告德國等盟友勿讓中國掌控戰略工業，北京批評美方干涉別國事務，充分暴露霸權主義心態。朔爾茨日前則撰文表明要改變與中國打交道的方式，但不贊成孤立政策。

周五到訪北京的朔爾茨出發前在報章撰文，表明有意調整對華政策，解釋中共二十大顯示，中國重回馬列主義政治軌道，柏林必須改變與北京打交道方式，認為國家主席習近平的政治戰略，是刻意令國際企業更依賴中國。

他說雖不希望與中國脫鉤，但德國公司應擺脫供應鏈上的依賴風險，尤其是先進科技…

他又指中國崛起不代表應孤立北京，願與中國在氣候等重要事宜合作，同時警告北京不應尋求霸權，甚至以中國為世界秩序中心，強調與習近平會面期間，不會迴避談論新疆、台灣等敏感議題。

德國早前在爭議下，批准中遠海運入股漢堡港碼頭，但收購股權比例較原先計劃低，因此並沒有決策權。據報美國曾透過駐柏林大使館，對德國及其他歐洲國家作出「強烈建議」，包括勿讓中方取得漢堡港控股權，及勿讓中國掌控戰略工業。

在北京，外交部指中德合作是兩個主權國家的事務，美方沒資格插手干預。發言人趙立堅說：「美方官員對於干涉包括所謂夥伴國家在內的別國事務，還洋洋自得，這充分暴露了他們一貫的霸權主義心態和脅迫外交的惡習。」