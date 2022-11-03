警拘30歲中學化學老師　指控網上煽惑他人施毒

【有線新聞】警方拘捕一名30歲中學化學科老師，涉嫌上月中在網上教人製造有毒的高濃度硫化氫，意圖煽惑他人施用有害物品。

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁：「警方相信他利用職務之便，在校內實驗室取得相關化學原材料製造硫化氫，並將有關步驟、成果記錄及拍照，上載到網上討論區。文中更列舉數個硫化氫用途，當中包括製造臭氣彈或燃燒導致爆炸，甚至提供一條方程式製造高濃度硫化氫，毒死他人。」