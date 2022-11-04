網購騙案涉社交平台逾七成　轉數快難追數　苦主：為何沒制度保障

【有線新聞】今年首九個月有超過6,000宗網上購物騙案，超過七成在社交平台發生。Facebook應警方要求

刪除超過300個涉及詐騙的帳戶或專頁，絕大部分受害人經轉數快付款，難以追回款項。

網上購物騙案受害者Kan：「在Facebook看到有個廣告，是一個網站出售本地Staycation的套票。整個專頁的讚好有過千個，看完之後都覺得有信心，和家人決定購買時我都問他會否被騙，我們自己都會回答，轉數快、有電話號碼，應該沒問題吧。」

Kan10月初透過轉數快付了3,000多元訂三間酒店房，打算一家人去放鬆一下，過了數天未見有電郵確認信，追問才發現賣家封鎖了他的Facebook，Kan於是報警。Kan：「（警方）凍結戶口可以很快，我看到其他新聞，（警方）程序就是要法庭手令，然後找戶口持有人回來問話，問完才知道下一步怎樣做。你信任銀行，就信任轉數快，信任轉數快就信任這個過程可以追討，我完全想不到原來這是很難的事。」

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽：「金融的便利是一個雙面刃，當受害人按下確認按鈕，交易已經即時完成，款項即時到對方戶口。對方可以隨即將款項提現或轉走，不計香港，在境外一些地區，其實網上購物騙案情況沒那麼嚴重。在外地較流行用電子商貿平台，而這些電子商貿平台有第三方支付擔保。」

Kan報案近一個月，騙他的旅遊專頁刪除了，但他發現有同一名字用同一個頭像的專頁，繼續在Facebook賣廣告，公司地址列出在九龍，但按進地圖顯示是在非洲。Kan：「為何Facebook沒有篩選呢？見到假帳戶出現好像沒人檢舉，或者未能發現？我覺得為何（提防詐騙）責任落在市民身上？這個不是制度保障嗎？我每件事都要擔驚受怕，是否有人想騙我，我覺得這樣生活很痛苦 。」

警方說今年第三季Facebook按要求，移除了約300個涉及詐騙的帳號或專頁。葉卓譽：「香港對境外平台監管力度有限，這些社交平台本身的設計就不是用來作買賣，如果一個真正有規模的賣方，會否接受「PM」（私訊查詢價錢），或者接受轉數快，用個人名義的轉數快去收款呢？」

Facebook母公司Meta回覆說致力打擊詐騙問題，用戶遇到誤導、虛假的資訊應該舉報。據了解，Facebook有一組專責審查員，亦有研究新的機器學習技術，審查可能涉及詐騙的內容、廣告、帳戶等。

金管局今年首9個月收到69宗轉數快投訴，說轉數快是一種轉帳途徑而非帳戶。局方一直要求銀行及電子錢包營運商採取合適、有效的保安措施，市民付款前亦必須確定收款人的身份和真偽，核對資料及轉帳金額，保留支付紀錄。市民懷疑收騙應盡快報警求助，銀行及電子錢包營運商會配合調查。