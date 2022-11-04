i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月04日
港聞
新聞資訊
涉租借轉售登記帳戶予非法勞工送外賣 入境處拘兩港人
【有線新聞】入境處拘捕兩人，涉嫌向非法勞工租借或轉售外賣平台帳戶。
入境處早上分別在葵涌和天水圍拘捕兩名香港居民，他們涉嫌將經過身份認證的帳戶，租借或轉售予非法勞工，從中獲利。今年1月起，入境處一共拘捕16名南亞裔非法勞工，涉嫌使用已登記帳戶送外賣，其中15人是免遣返聲請人士。入境處說未知是否涉及集團式經營。
上一條影片
BLACKPINK Jisoo頸現腫塊 粉絲憂患淋巴炎 醫生拆解淋巴脹大4個成因及風險
下一條影片
老虎基金據報已暫停對中國股票新投資
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主