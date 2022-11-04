涉租借轉售登記帳戶予非法勞工送外賣　入境處拘兩港人

【有線新聞】入境處拘捕兩人，涉嫌向非法勞工租借或轉售外賣平台帳戶。

入境處早上分別在葵涌和天水圍拘捕兩名香港居民，他們涉嫌將經過身份認證的帳戶，租借或轉售予非法勞工，從中獲利。今年1月起，入境處一共拘捕16名南亞裔非法勞工，涉嫌使用已登記帳戶送外賣，其中15人是免遣返聲請人士。入境處說未知是否涉及集團式經營。