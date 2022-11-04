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類鼻疽｜石硤尾配水庫泥土含菌　陳漢輝倡剷植被　憂熟石灰殺菌入食水

【有線新聞】石硤尾配水庫頂部有泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性，水務安全學會會長陳漢輝認為可直接剷走植被，不建議灑上熟石灰殺菌。
水務安全學會會長陳漢輝：「植被中的泥土如造成類鼻疽菌的溫床，何不將這些泥土和植被清除呢？之前曾說過植被主要有隔熱的效果，但這個隔熱效果是可有其他工程上的安排代替，例如用雙層通風的屋頂做到隔熱功能，是毋須有這些植被。」
被問及之前在地盤用一些熟石灰殺菌已可取代？陳漢輝稱：「熟石灰便不好了，可能會流入食水中，我們飲用的食水都不希望有熟石灰吧。」
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