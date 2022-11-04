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2022年11月04日
港聞
新聞資訊
太子站月台早上突冒煙 港鐵：乘客物件過熱 沒人傷
【有線新聞】港鐵太子站月台早上有乘客攜帶的物件過熱冒煙，沒人受傷。
警員和消防到場了解，確認現場安全。港鐵說早上約8時35分，太子站觀塘綫往調景嶺方向月台尾端，有乘客袋中物件過熱冒煙，車站職員隨即用滅火筒撲熄煙霧。
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