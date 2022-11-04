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2022年11月04日
港聞
新聞資訊
野生動物禁餵區下月底擴至全港 流浪貓狗等馴化動物可餵飼
【有線新聞】政府刊憲，下月31日開始野生動物禁餵區擴大到全港。
漁護署說，近年野豬滋擾主要由人為餵飼引起，要遏止餵飼，減低野豬於民居附近出沒的誘因及避免牠們失去野外覓食能力，認為有需要將禁餵區由原先禁止在金山、獅子山及城門郊野公園等指明範圍，擴展至全港，下星期三會以先訂立後審議方式提交立法會。
漁護署亦計劃修例提高非法餵飼野生動物的刑罰，引入定額罰款，根據野生動物保護條例，流浪貓狗及野鴿等是馴化類動物，不屬於野生動物，可以餵飼。民建聯早前引述政府指會立法禁止餵野鴿。
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