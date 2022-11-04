民主派初選案｜范國威、呂智恆、岑敖暉應訊維持認罪　官：難審前判刑

【有線新聞】民主派47人初選案三名早前表明認罪的被告：范國威、呂智恆及岑敖暉，到高等法院應訊。

3人維持認罪，范國威及岑敖暉希望審前判刑。范國威與呂智恆爭議部分案情，但不希望召開紐頓聆訊爭辯案情，法官說如果被告不同意案情，難以在審前處理判刑。