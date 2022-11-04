草間彌生兩新作今M+公共空間亮相　特別展下周六起舉行

【有線新聞】M+博物館即日起展出日本著名藝術家草間彌生兩件全新創作，至於有超過200件展品的完整展覽下星期六展出，當日起M+亦會轉為收費入場。

經典的黑色波點，巨型南瓜雕塑一高一矮，既堅挺，亦慵懶。獨一無二的南瓜造型，反映日本當代藝術家草間彌生尊重每個獨特的生命。這位著名「波點女王」自小有精神病，經常見到南瓜的幻覺，化為藝術創作治癒自己。

波點經常出現在她的作品，包括這一條條「神經線」，由地面延伸至潛空間。草間彌生為M+重新創作《神經的死亡》，有別於她在1976年人生低潮時以黑色為主調的原作，新作品顏色豐富，象徵死亡後重生。M+還會展出超過200件草間彌生的作品，是她在日本以外亞洲最大的個人展。

M+視覺藝術策展人譚雪凝：「今次展覽時間範圍比較廣，由1945年至2022年，能深入、重新審視草間彌生70多年以來藝術創作生涯。今次很多展品從未在日本以外地方展出，得到很多收藏家及博物館支持才能完成。」草間彌生全新的創作擺放在M+的公共空間，市民可以免費入場欣賞，至於完整展覽就要收費。

新作品即日展出，有市民已來到打卡。陳太：「很幸運，很有生命力，這裡灰灰白白的，會（入場）支持，難得有人搜尋到好的展品，讓我們大開眼界，不用飛往（日本）都看到。」

適逢M+下星期六開幕一周年，草間彌生回顧展是首個特別展覽，成人門票240元，已包括所有展廳。M+當日起亦轉為收費入場，普通展廳成人門票120元。