i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月04日
兩岸國際
新聞資訊
輝瑞與BioNTech試驗新型肺炎及流感2合1疫苗
【有線新聞】美國輝瑞與德國BioNTech宣布展開新型肺炎及流感的二合一疫苗的臨床試驗。
兩間藥廠周四發聲明，指這款以mRNA技術為基礎的二合一疫苗，已在美國展開第一階段臨床試驗。試驗招募了180名18至64歲的志願者，他們已於本周接種了第一針，正評估疫苗的安全性、耐受性及產生免疫反應的能力。輝瑞形容是全球傳染病防控「踏出令人振奮的一步」。
另外兩間藥廠—莫德納及諾瓦瓦克斯，亦已開始研發新型肺炎及流感二合一疫苗。
上一條影片
香港七欖 欖總主席為復辦賽事感鼓舞 相信社會準備重新起動
下一條影片
天舟五號料下周六發射上太空站 準備工作正有序推進
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主