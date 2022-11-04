輝瑞與BioNTech試驗新型肺炎及流感2合1疫苗

【有線新聞】美國輝瑞與德國BioNTech宣布展開新型肺炎及流感的二合一疫苗的臨床試驗。

兩間藥廠周四發聲明，指這款以mRNA技術為基礎的二合一疫苗，已在美國展開第一階段臨床試驗。試驗招募了180名18至64歲的志願者，他們已於本周接種了第一針，正評估疫苗的安全性、耐受性及產生免疫反應的能力。輝瑞形容是全球傳染病防控「踏出令人振奮的一步」。

另外兩間藥廠—莫德納及諾瓦瓦克斯，亦已開始研發新型肺炎及流感二合一疫苗。