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2022年11月04日
港聞
新聞資訊
聲稱孫兒友人索交保釋金 兩男涉電騙老翁3萬元被捕
【有線新聞】警方拘捕兩名男子涉嫌電話騙案。
疑犯分別20歲和21歲，由探員押走調查，警方懷疑他們與早前大埔區另一宗同類案有關。一名91歲老伯星期三接獲電話，騙徒聲稱是他的孫兒朋友，指其孫兒涉及刑事案要交保釋金，到老伯的屯門住所收取3萬元保釋金，老伯其後發覺受騙報警。同日下午，騙徒再致電老伯，要求收取更多保釋金，被埋伏的探員拘捕，並檢獲一批證物。
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