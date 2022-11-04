警拘情侶檢逾2000萬元懷疑毒品　屯門村屋隱蔽分銷

【有線新聞】警方在屯門拘捕一對涉嫌販毒的情侶，檢獲約2100萬元懷疑毒品。

檢獲的證物包括懷疑毒品及包裝工具。警方昨日下午根據線報截查一對男女，將他們帶到屯門泥圍的村屋搜查，檢獲25公斤懷疑可卡因。被捕男女分別26歲及25歲，報稱無業及美容師，共同租用一個偏遠村屋作為毒品儲存和分銷中心，逃避警方追查。

毒品調查科高級督察陳熾華：「涉案的村屋位於村內比較深入地段，周圍都被其他村屋包圍，如要出入這一所涉案的村屋，要靠村屋與村屋之間一些縱橫交錯，而且非常狹窄的內街、小巷，出入口非常隱蔽。」