律師陳子遷「私了」案　四被告認罪　分別判囚19至34個月、一人入教導所

【有線新聞】反修例期間律師陳子遷遇襲案，四名男子承認傷人等罪，分別判囚19至34個月及入教導所；法官形容襲撃事出突然，陳子遷因譴責被告被追打20多米，無造成永久傷害屬不幸中之大幸。

被告鄭學洺、王浩雲、唐健帮及譽韋崙由囚車押送到區域法院，案發前年5月24日，數千人到銅鑼灣示威沿途堵路縱火，律師陳子遷到場譴責，被四名被告「私了」，他們被控暴動及傷人罪，除了唐健帮，其餘三人暴動罪獲改控非法集結，全部早前認罪。

法官判刑指，當日的非法集結有預謀滋擾公眾，包括被告在內二十多名施襲者，在沒有酒精、藥物影響下，徒手或以長雨傘自發襲擊陳子遷，陳子遷逃跑但仍被他們追打二十多米，被襲擊至衣衫襤褸、血流披面、全身多處有傷，過程中無人施以援手，若施襲者稍有不慎，很可能鑄成大錯，形容陳子遷無永久傷害屬不幸中之大幸。他是唯一遭受暴力對待的人，襲擊事出突然，歷時一分多鐘，無證據顯示是經精密計劃。

唐健帮首先施襲，在審訊中途才認罪，刑罰最重，兩罪刑期同期執行，監禁2年10個月，譽韋崙及鄭學洺兩罪刑期亦同期執行，分別監禁2年1個月及1年7個月，17歲的王浩雲入教導所。法官考慮到四名被告因衝動而魯莽犯錯，又願意向受害人及社會道歉，希望他們忘記背後，努力面前，將來回饋社會。