指北韓逾百軍機飛近邊境　南韓升空戰機應對　美韓警告倘核試將反制

【有線新聞】南韓軍方指偵測到北韓約180架次軍機飛近兩韓邊境，南韓出動F-35等幾十架戰機升空應對。北韓前一日分別發射多枚彈道導彈及向兩韓海上緩衝區發炮，美韓防長會面時警告若平壤政府動用核武，會使北韓領袖金正恩政權終結。

北韓周四先後兩輪向東部海域發射導彈，早上發射的三枚導彈包括一枚最新型火星17洲際彈道導彈，但南韓軍方探測指導彈進行火箭分離後未能正常飛行，發射懷疑失敗。北韓當晚又發射多三枚短程彈道導彈，深夜再在江原道金剛郡一帶向東部海域發射80多枚炮彈，落入海上緩衝區。南韓指責此舉違反兩韓《九一九軍事協議》，並發出警告通訊。

外界估計北韓晚間的導彈發射和炮擊是回應美韓決定延長「警戒風暴」聯合空中演習，北韓勞動黨中央書記處書記朴正天透過朝中社發表講話，指美韓的決定是非常危險的錯誤選擇，把局面推至無法控制的地步。「警戒風暴」演習共有240多架軍機參與，因應北韓發射疑似洲際彈道導彈，原定周五結束的演習會延長一天。

到訪華盛頓出席安保會議的南韓防長李鍾燮表示，延長演習是他向美國防長奧斯汀提出，強化雙方戒備狀態。兩人強烈譴責北韓近日頻繁的軍事舉動，亦憂慮平壤政府可能進行核試，警告若北韓使用核武，將招致美韓同盟壓倒性反制，導致金正恩政權的終結。雙方重申必要時會協調，適時出動美國戰略武器應對北韓核威脅。