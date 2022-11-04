增4516宗確診　多11名患者離世

【有線新聞】本港新增4,516宗確診，多11名患者死亡。

本地個案佔4,160案，輸入有356宗，有634宗是來自學校涉及432間學校，有11間學校有個別班級需停課7天。新變種病毒方面，多7宗XBB個案，其中有4宗屬輸入。