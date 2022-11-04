載荷專家︱百二人報名選拔　參加者盼帶螃蟹升空實驗：會否變得更美味？

【有線新聞】香港人首次有機會被選中做載荷專家上太空，其中一名參加者說，如果被選中，希望可以帶螃蟹上太空做實驗。

國家首次在港澳地區選拔載荷專家，香港有120人報名，31歲郝小添是其中之一，他在青島成長，18歲來香港讀書科大計算機科學博士畢業，農業科技公司創辦人郝小添：「很多同學朋友都說自己長大想當科學家、宇航員，我也是其中之一。我大致博士讀完了，也算當了科學家，這次有機會選拔宇航員，對我來說是非常開心、幸運的事。」

他說參加選拔後，現時繼續做好科研工作，還要加強鍛練體魄，由以往游1,000米，加到1,500米才完結。

載荷專家在太空負責科學實驗和研究，郝小添說自己從小喜歡吃蟹，想將養蟹的技術帶上太空，郝小添：「螃蟹作為動物，如果上太空會否有類似的變化？會否成長得更快？會否變得更美味？也有可能承受不了太空的環境，發生不良變異或去世，也是有可能的。我個人非常好奇把螃蟹帶上太空，一定是全世界較突破的事情。」

有份鼓勵郝小添的立法會議員吳傑莊說，今次選拔意義深遠，至於未來選拔過程還有什麼挑戰，他們說簽了保密協議不能說。