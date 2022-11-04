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2022年11月04日
港聞
新聞資訊
涉19年愛丁堡廣場襲警及搶犯 兩男暴動罪成 還押月中求情
【有線新聞】兩名男子在中環愛丁堡廣場襲警及搶犯，被裁定暴動罪成。
控罪指2019年12月22日有示威者與警員在愛丁堡廣場衝突，23歲被告陸家裕及蕭子峰分別用腳踢警員及嘗試搶犯，被告辯稱案發前視線受人群阻礙，上前只是了解發生甚麼事，但區域法院法官葉啓亮不接納說法，認為他們是刻意留守現場，腳踢警員引發另一場暴動，令暴力升級，裁決他們暴動罪成，押後至本月16日求情，還押懲教署看管。
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