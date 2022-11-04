25歲台灣人於烏克蘭戰死

【有線新聞】一名自願到烏克蘭作戰的台灣人在戰事中喪生。

該名台灣人姓曾、25歲，曾在台灣陸軍部隊服役5年，一年前退役。家屬已證實死訊。

他近數個月在社交帳戶，上載大批軍裝及軍備相片，包括有烏克蘭文的軍事徽章。網上轉載一名

據報為其戰友的對話內容，提到該台灣人身處的戰壕被炮彈擊中，造成他與多人死傷。