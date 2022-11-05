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警截私家車檢未完稅香煙　男司機屬通緝犯被捕

【有線新聞】警員在葵涌拘捕一名被通緝男子。
被捕男子28歲，鎖上手銬，押返警署調查。警方昨晚10時許在葵涌道近葵芳邨設置路障，截查一輛私家車，在車內發現720包未完稅香煙，市值約4萬元。調查後發現司機涉及一宗案件而被通緝，於是將他拘捕。
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