警截私家車檢未完稅香煙　男司機屬通緝犯被捕

【有線新聞】警員在葵涌拘捕一名被通緝男子。

被捕男子28歲，鎖上手銬，押返警署調查。警方昨晚10時許在葵涌道近葵芳邨設置路障，截查一輛私家車，在車內發現720包未完稅香煙，市值約4萬元。調查後發現司機涉及一宗案件而被通緝，於是將他拘捕。