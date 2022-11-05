i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月05日
港聞
新聞資訊
警截私家車檢未完稅香煙 男司機屬通緝犯被捕
【有線新聞】警員在葵涌拘捕一名被通緝男子。
被捕男子28歲，鎖上手銬，押返警署調查。警方昨晚10時許在葵涌道近葵芳邨設置路障，截查一輛私家車，在車內發現720包未完稅香煙，市值約4萬元。調查後發現司機涉及一宗案件而被通緝，於是將他拘捕。
上一條影片
警方消防凌晨荔枝角演習 模擬匪徒持械行劫
下一條影片
醫管局引入眼球追蹤數碼系統 助殘疾人士提升自理能力
客戶服務
熱門
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
梨泰院人踩人｜當局派旅遊巴接載死傷者 目擊者猶有餘悸 凌晨仍有人消遣