醫管局引入眼球追蹤數碼系統　助殘疾人士提升自理能力

【有線新聞】醫院管理局社區復康中心引進新科技，由治療師和臨床工程師協助有特殊需要的殘疾人士用科技提升自理能力，改善生活。

轉動眼球，盯着想按的按鈕，病人可以表達自己的想法，如果覺得太緩慢，可以動一動腳趾，呼叫照顧者過來幫忙。這個眼球追蹤數碼系統用紅外線追蹤病人的眼球，根據眼球的移動方向控制屏幕上的鼠標、輸入文字。

醫管局在2016年成立社區復康中心，團隊會為有特殊需要的病人評估、家訪，了解他們的需要，度身訂造適合他們的科技控制系統，過程中要爭分奪秒，追趕病人身體變化的速度。

醫管局社區復康中心助理經理余經邦：「第一次家訪時，設計是希望使用突起的顴骨作為識別，我們回到實驗室中心研發。第二次家訪的時候，發現他已經不能拱起顴骨，只可以伸舌頭，唯有再改動。第三個星期再給他嘗試，原來已經不能再伸出舌頭，只可伸出好少（舌頭）。」

到病人家中實際應用時候又與預計有出入，余經邦：「臉部識別系統，原來光線的不同對我們鏡頭接收信號、拿取數據是有影響，可能家中有西斜，下午五時有很猛烈的陽光、早上沒有陽光，原來對我們的系統有不同。」

下半身癱瘓的病人大部分時間都要坐輪椅，中心引入直立式移動機器人，讓病人能自主站立改善身體機能以及拿取擺放在高位的物件。

病人正式在家中使用直立式移動機器人前，要在磚路、水泥地、斜坡等嘗試，讓治療師評估他們能否安全地使用。