許樹昌倡七欖作試點考慮再放鬆防疫　惟老幼接種率偏低是破綻

【有線新聞】政府專家顧問許樹昌說疫情緩和，社區亦有防重症的屏障，認為七人欖球賽可以作試點，賽事後若沒有出現大爆發，政府可考慮再放鬆一點防疫措施。

疫情以來，停辦三年的七人欖球賽終於回歸，政府專家顧問許樹昌認為是個很好的試點去看，是否適合再放寬防疫措施，又說現時的疫情穩定，死亡和重症人數不多，加上疫苗接種率高，認為有條件再放寬。

許樹昌：「有7人欖球賽，接待入場也有2萬多人，也有些人是外地入境。如兩個項目（金融峰會及7人欖球賽）沒有引起社區的大反彈，政府可以舉行更多活動，希望逐步再放寬一點。當然政府亦要考慮明年與內地通關會有些曙光，一旦放得太快太鬆，又會否影響與內地通關，我相信這個是關鍵。」

不過，他認為本港「一老一幼」接種率偏低是破綻，檢疫措施「0+3」後亦多了人外遊，有機會將流感帶入本港，建議市民盡快接種新型肺炎及流感疫苗。許樹昌：「很多海外國家開始爆發流感，因為他們很早已毋須佩戴口罩，譬如澳洲剛過去的冬季便有很強勁的H3N2爆發，所以多了人外遊，我們爆發流感的風險高了，所以現時應一併接種流感疫苗，特別是高危人士。」

嬰幼兒快將可接種復必泰，許樹昌說已延長接種間隔，相信出現心肌炎的機會不大。