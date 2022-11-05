加快建屋｜「尚方寶劍」收地須有因　招國偉稱不能常用

【有線新聞】公屋聯會總幹事招國偉說，政府不能為了加快興建公屋而經常動用《收回土地條例》這把尚方寶劍。

公屋聯會總幹事招國偉：「使用所謂的尚方寶劍收地一定有原因，例如興建公共設施或公屋等，如收地後全部用作興建公屋，我們是否樂見呢？如果全部興建公共房屋，社區缺少了其他元素，如果透過這個方式讓私人發展商興建私樓，亦可以興建一些資助性質的居屋或公屋，似乎社區上有多種不同房屋的供應。」