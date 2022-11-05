《小型無人機令》生效5個月　逾16000人註冊

【有線新聞】《小型無人機令》生效5個月，超過16,000人註冊駕駛航拍機。

6月生效的《小型無人機令》要求控制超過250克重的無人機操作員要向民航處註冊，包括航拍機，新規例實施至今約5個月，運輸及物流局說有超過16,000人透過民航處的電子平台註冊，法例寬限期月底屆滿，違者最高可被判監兩年罰款10萬元。