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2022年11月05日
港聞
新聞資訊
《小型無人機令》生效5個月 逾16000人註冊
【有線新聞】《小型無人機令》生效5個月，超過16,000人註冊駕駛航拍機。
6月生效的《小型無人機令》要求控制超過250克重的無人機操作員要向民航處註冊，包括航拍機，新規例實施至今約5個月，運輸及物流局說有超過16,000人透過民航處的電子平台註冊，法例寬限期月底屆滿，違者最高可被判監兩年罰款10萬元。
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