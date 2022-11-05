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林正財指可仿「團出團入」概念　社署正考慮院舍長者閉環外出

【有線新聞】行政會議成員林正財說社署正考慮放寬院舍長者外出。
行政會議成員林正財：「旅遊業界正討論『團出團入』，其實是同樣概念，老人院也可以辦到如何以閉環方法讓長者外出，呼吸新鮮空氣、接觸社會，我相信對他們身心健康有很大幫助。」
林正財又說即將公布的基層醫療健康藍圖，其中醫療券有助長者預防疾病和減輕公營醫院的負擔，相信只要成效好，政府會樂意增撥資源，上調醫療券金額。
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