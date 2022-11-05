七欖｜第二日賽事　專程入場撐港隊觀眾：氣氛不如以往

【有線新聞】香港國際七人欖球賽第二日，有觀眾專程入場撐港隊，但覺得氣氛沒有以往這麼好。

觀眾Jack：「這裏應該有更多人，可能時候還早，我希望數小時內氣氛會更好。」觀眾Bonnie、Yan、大馬：「我們三個是在扮演胡迪，因為會走失，穿這個一定認得。期待，等了三年多。」觀眾Florence、Anna、Veronica：「差一點點、不夠多人，之前要跑進來排隊，現在都不用排，現在也未爆滿。一定要支持港隊，一定支持。（記者：為何支持港隊？）我們香港人來的。」