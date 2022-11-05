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2022年11月05日
港聞
新聞資訊
26人不符免遣返聲請 遭入境處遣返原居地
【有線新聞】入境處過去4日遣返26名不符合免遣返聲請資格人士返回原居地。
被遣返的包括22男4女，被押送到機場，涉及非法入境、被拒絕入境或逾期逗留，部分曾干犯刑事罪行，刑滿出獄後被遣返原居地。入境處說遣返工作受疫情及司法覆核影響，未來會繼續加快程序，維持有效管制出入境和保障公眾利益。
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