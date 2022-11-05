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2022年11月05日
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香港國際七人欖球賽A組 新西蘭38:14香港
【有線新聞】香港國際七人欖球賽，港隊取得兩次達陣，但仍然不敵新西蘭。
白衫的港隊，初段落後0比14下，把握新西蘭球員犯規，在打多一人情況下，姚錦成在中路找到空位突圍，為香港取得今屆首個達陣，之後射入附加罰球，半場追成7比14。
11屆盟主新西蘭，首場不敵薩摩亞，下半場發力連取兩個達陣，拉開24比7。
港隊在主場球迷支持，再交到功課，由拜恩完成任務追近。
但最終仍以14比38不敵新西蘭，繼首場敗給澳洲，於A組兩連敗，稍後鬥薩摩亞。
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香港國際七人欖球賽C組 斐濟35:21西班牙
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