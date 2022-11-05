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2022年11月05日
港聞
新聞資訊
授勳典禮一連三日閉門舉行 889人獲勳銜嘉獎歷來最多
【有線新聞】特區政府的授勳典禮今日起一連三日閉門舉行。
負責授勳的特首李家超同時獲最高榮譽大紫荊勳章。政府提供的片段見不到他在台上獲授勳，只是逐一頒授給另外5名大紫荊勳賢。負責決定這份授勳名單的前特首林鄭月娥亦有出席儀式，但只是在台下觀禮。
今年有889人獲授勳或嘉獎，是特區成立以來最多的一年。
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