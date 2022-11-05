返回
按輸入鍵開始搜尋

授勳典禮一連三日閉門舉行　889人獲勳銜嘉獎歷來最多

【有線新聞】特區政府的授勳典禮今日起一連三日閉門舉行。
負責授勳的特首李家超同時獲最高榮譽大紫荊勳章。政府提供的片段見不到他在台上獲授勳，只是逐一頒授給另外5名大紫荊勳賢。負責決定這份授勳名單的前特首林鄭月娥亦有出席儀式，但只是在台下觀禮。
今年有889人獲授勳或嘉獎，是特區成立以來最多的一年。
上一條影片 Twitter大裁員｜馬斯克宣佈解僱逾三千員工　稱民權組織向廣告商施壓惹禍
下一條影片 日本職業足球聯賽　神戶勝利船1:3橫濱水手
客戶服務