授勳典禮一連三日閉門舉行　889人獲勳銜嘉獎歷來最多

【有線新聞】特區政府的授勳典禮今日起一連三日閉門舉行。

負責授勳的特首李家超同時獲最高榮譽大紫荊勳章。政府提供的片段見不到他在台上獲授勳，只是逐一頒授給另外5名大紫荊勳賢。負責決定這份授勳名單的前特首林鄭月娥亦有出席儀式，但只是在台下觀禮。