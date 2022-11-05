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20歲男假扮內地執法者詐騙被捕　涉8案受害人損失逾9百萬

【有線新聞】警方拘捕一名男子，涉及8宗假扮執法人員騙案，受害人損失超過900萬。
警方展示檢獲證物有假冒的委任證、搜令、銀行卡。警方說9月至10月接獲求助，有自稱內地執法人員致電受害人，聲稱他干犯洗黑錢罪。騙徒約受害人見面，展示印有個人資料的「搜令」，令受害人信以為真，交出銀行資料。
警方根據線報，星期五在將軍澳拘捕一名20歲懷疑涉案男子。
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