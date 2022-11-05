i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月05日
兩岸國際
新聞資訊
美國智庫：北韓經朝俄大橋運送武器至俄羅斯
【有線新聞】美國智庫指，北韓一列火車經朝俄邊境駛入俄羅斯。
監控北韓動態的「北緯38度」公開衛星圖片，顯示北韓一列三個車廂的火車周五經朝俄友誼大橋入境俄羅斯，其後停泊俄方邊境一個火車站，是近幾年來首列火車由北韓過境俄羅斯。
報道指未能證實火車有何目的，但兩日前華府指北韓秘密向俄羅斯提供彈藥，支援俄軍攻打烏克蘭，不排除兩國之間有軍火交易。
朝俄友誼大橋自2020年初疫情爆發後關閉近日才重開，俄羅斯一列火車周三駛入北韓，俄方指火車運載了30隻馬。
上一條影片
馬來西亞大選三大陣營對決 民調料沒單一聯盟奪多數議席
下一條影片
香港國際七人欖球賽A組 新西蘭38:14香港；薩摩亞31:15香港
客戶服務
熱門
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
梨泰院人踩人｜當局派旅遊巴接載死傷者 目擊者猶有餘悸 凌晨仍有人消遣