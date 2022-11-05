美國智庫：北韓經朝俄大橋運送武器至俄羅斯

【有線新聞】美國智庫指，北韓一列火車經朝俄邊境駛入俄羅斯。

監控北韓動態的「北緯38度」公開衛星圖片，顯示北韓一列三個車廂的火車周五經朝俄友誼大橋入境俄羅斯，其後停泊俄方邊境一個火車站，是近幾年來首列火車由北韓過境俄羅斯。

報道指未能證實火車有何目的，但兩日前華府指北韓秘密向俄羅斯提供彈藥，支援俄軍攻打烏克蘭，不排除兩國之間有軍火交易。

朝俄友誼大橋自2020年初疫情爆發後關閉近日才重開，俄羅斯一列火車周三駛入北韓，俄方指火車運載了30隻馬。