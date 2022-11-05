香港國際七人欖球賽A組　新西蘭38:14香港；薩摩亞31:15香港

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，港隊在第二個比賽日取得五次達陣，但在A組三戰全敗，要轉戰名次賽。

白衫的港隊挑戰新西蘭，初段落後0比14下，把握打多一人的優勢，復任正選的姚錦成中路找到機會，為香港取得今屆首個達陣。

首場大敗給澳洲後，這位34歲老將向球迷承諾今場會打得更好，講得出做得到，半場追成7比14。

香港七人欖球代表姚錦成︰「可以在自己最欣賞的球隊身上達陣、得分，是非常開心和激動，因為得分後整隊的信心增加了，整隊的氣氛熱烈了，所以是開心、開心。」

11屆盟主新西蘭首場輸波，都要搶分爭出線，下半場發力連取兩個達陣再拉開。

主場球迷的吶喊聲是港隊的推動力，再找到對方的漏洞，由拜恩完成任務追近。

但未能再進一步，港隊結果輸14比38。

姚錦成又說，薩摩亞贏過新西蘭，最後一場分組賽肯定難打，但希望藉主場氣勢為港隊再爭分。

白衫的港隊，開賽把握薩摩亞打少一人，拜恩硬闖取得今屆個人第2個達陣，領先5比0。

薩摩亞之後發力，靠馬利高連取兩次達陣反超前，連贏澳洲和新西蘭。

但港隊這關亦不易過，「新丁」麥季聰，交給丹馬克突破得手，為港隊追成10比12完第一節。

對上5次交手薩摩亞全勝，下半場兩度突破成功。

港隊未有放棄，兩位華將合作，「新丁」麥季聰，助攻姚錦成得分，追成15比26。

但阻止不到薩摩亞三連勝，贏31比15。A組首名出線，港隊三戰全敗，但表現有進步，將轉戰名次賽鬥加拿大。