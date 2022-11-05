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下周三起醫管局職員列密切接觸者　翌日快測陰性可上班

下周三起醫管局職員列密切接觸者　翌日快測陰性可上班

【有線新聞】醫管局更新防疫指引，下星期三起職員列為密切接觸者後快測陰性，翌日可上班。
職員被列為密切接觸者後，與部門主管商討，可以提早返回工作崗位，最快翌日可上班，但須連續六日做核酸檢測。用膳安排上，員工要與其他同事分開用餐時間及單獨用膳。
另外下星期三起，深切治療病房會實施特別探訪安排，准每星期探訪兩次，每次一小時、只限兩個探訪者。探訪時要提供48小時內，陰性核酸檢測結果，並使用疫苗通行證。
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