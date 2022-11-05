i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月05日
港聞
新聞資訊
下周三起醫管局職員列密切接觸者 翌日快測陰性可上班
下周三起醫管局職員列密切接觸者 翌日快測陰性可上班
【有線新聞】醫管局更新防疫指引，下星期三起職員列為密切接觸者後快測陰性，翌日可上班。
職員被列為密切接觸者後，與部門主管商討，可以提早返回工作崗位，最快翌日可上班，但須連續六日做核酸檢測。用膳安排上，員工要與其他同事分開用餐時間及單獨用膳。
另外下星期三起，深切治療病房會實施特別探訪安排，准每星期探訪兩次，每次一小時、只限兩個探訪者。探訪時要提供48小時內，陰性核酸檢測結果，並使用疫苗通行證。
上一條影片
有理有得傾｜麥美娟
下一條影片
有外媒指內地明年上旬與香港通關 譚耀宗：暫未有消息、冀逐步放寬
客戶服務
熱門
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
梨泰院人踩人｜當局派旅遊巴接載死傷者 目擊者猶有餘悸 凌晨仍有人消遣