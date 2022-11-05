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2022年11月05日
港聞
新聞資訊
MIRROR演唱會｜阿MO須按指示吞嚥、醫護助入睡 李父關注調查報告「尾聲何期」
【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員李啟言的父親形容阿MO每啖飲食一步一驚心，要小心按指示吞嚥。
李盛林牧師發代禱信引述阿MO說，希望感官神經和活動神經盡快恢復，因為他每晚都要醫護協助調整睡姿，才能入睡。治療時亦面對不同程度的肌肉和關節拉扯鍛鍊，正在探討轉去甚麼病房才適合治療。
李盛林關注政府工作小組的調查報告「尾聲何期」。
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