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免費核酸檢測下周二起改為採集咽喉拭子樣本　自費檢測維持不變

【有線新聞】下星期二起，政府免費的核酸檢測只會採集咽喉拭子樣本，自費檢測服務維持不變。
社區檢測中心、流動採樣站及機場入境檢測站等免費檢測會改為採集咽喉拭子樣本，取代現時的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。政府說，只採集上呼吸道檢測樣本仍能達致高靈敏度，亦可以縮短採樣時間。
至於自費檢測維持不變，會繼續採集鼻腔和咽喉拭子樣本。
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