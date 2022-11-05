免費核酸檢測下周二起改為採集咽喉拭子樣本　自費檢測維持不變

【有線新聞】下星期二起，政府免費的核酸檢測只會採集咽喉拭子樣本，自費檢測服務維持不變。

社區檢測中心、流動採樣站及機場入境檢測站等免費檢測會改為採集咽喉拭子樣本，取代現時的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。政府說，只採集上呼吸道檢測樣本仍能達致高靈敏度，亦可以縮短採樣時間。