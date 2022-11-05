南韓指北韓周六正午前後發射四枚導彈　美可攜核彈戰略轟炸機飛越半島

【有線新聞】美韓聯合軍演最後一日，出動B-1B長程戰略轟炸機。南韓則偵測到北韓向黃海發射彈道導彈。

南韓聯合參謀本部指，北韓當地中午前，由平安北道東林一帶向黃海發射4枚彈道導彈。導彈飛行約130公里，最高高度是20公里，最高速度是音速5倍。發射地點與中國丹東距離約20公里。

北韓很少在北部地區向黃海發射彈道導彈，南韓軍方正分析其意圖。北韓自9月底起接連發射導彈或炮彈，差不多每周也有。過去一周次數更頻密，亦懷疑發射一枚洲際彈道導彈，但以失敗告終。

平壤政府一再批評，美韓舉行「警戒風暴」聯合空中演習，警告兩國付出代價。為反制北韓發射導彈挑釁，美韓將「警戒風暴」軍演延長多一天至周六。2架部署在關島的B-1B戰略轟炸機，下午飛越朝鮮半島，與4架南韓F35戰機、4架美軍F-16戰機聯合演習，是美軍五年來首次在美韓軍演出動可攜帶核彈頭的B-1B轟炸機，南韓指展示了兩國聯合防禦能力和堅決應對挑釁的姿態。

日本傳媒報道，日本首相岸田文雄正協調趁11月中訪問東南亞時，與美韓領袖舉行3邊會談，商討應付北韓威脅，岸田亦尋求與國家主席習近平會談。