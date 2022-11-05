伊姆蘭汗中槍後首開腔指控總理等人密謀暗殺　親信指遭人偷拍私密影片恐嚇

【有線新聞】巴基斯坦前總理伊姆蘭汗，中槍後首次公開露面，直指總理夏巴茲謝里夫等人

企圖暗殺他，要求相關人士辭職。伊姆蘭汗的支持者則繼續在全國各地示威。

中槍受傷的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗完成手術後，周五在醫院坐輪椅會見傳媒。他右腳打上石膏，X光片展示其腿部的傷勢。

伊姆蘭汗直指總理夏巴茲謝里夫聯同內政部長及軍方高層，企圖暗殺他：「我要求這三人辭職

若總理、內政部長、情報部門主管將領，若他們涉及事件，就不會有獨立調查。」夏巴茲謝里夫政府已否認指控，質疑伊姆蘭汗沒有實質證據。

伊姆蘭汗在前一日的示威活動遭槍擊，他承諾若傷勢稍為好轉，會再出席示威，呼籲支持者繼續對抗不公不義。

全國多地就爆發示威，支持者響應他的呼籲上街。首都伊斯蘭堡鄰近的拉瓦爾品第，示威者焚燒雜物和堵路。警方發射催淚彈驅散人群，現場傳出多下槍聲，民眾爭相走避。至於在被視為夏巴茲謝里夫的勢力範圍、南部城市卡拉奇，示威者亦與防暴警察爆發衝突，多人被捕。

巴基斯坦正義運動高層、曾在伊姆蘭汗內閣出任鐵路部長的斯瓦蒂，指自己遭恐嚇，一度在記者會上哭。