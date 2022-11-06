徐英偉認參與洪為民生日宴「觀感不好」　稱對人大選舉沒特別計劃

【有線新聞】【有線新聞】年初第五波疫情爆發，民政事務局前局長徐英偉出席全國人大代表洪為民生日派對，事後因此請辭，徐英偉承認參與聚會的觀感不好逗留久了、有不完善的地方。

徐英偉：「我認為做人需勇於承認、承擔，政治的事情要處理，但不應該花太多時間處理。觀感不好，雖然當日未收緊（防疫措施），（飯局）信息公布時剛剛收緊，不論如何作為問責官員應有承擔。」

至於會否參與港區人大代表選舉，徐英偉說沒有特別計劃，如果有用得著的地方他就會出現。