i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月06日
港聞
新聞資訊
徐英偉認參與洪為民生日宴「觀感不好」 稱對人大選舉沒特別計劃
【有線新聞】【有線新聞】年初第五波疫情爆發，民政事務局前局長徐英偉出席全國人大代表洪為民生日派對，事後因此請辭，徐英偉承認參與聚會的觀感不好逗留久了、有不完善的地方。
徐英偉：「我認為做人需勇於承認、承擔，政治的事情要處理，但不應該花太多時間處理。觀感不好，雖然當日未收緊（防疫措施），（飯局）信息公布時剛剛收緊，不論如何作為問責官員應有承擔。」
至於會否參與港區人大代表選舉，徐英偉說沒有特別計劃，如果有用得著的地方他就會出現。
上一條影片
梁振英指中國式現代化異於西方 不會侵略他國 又籲港人勿等通關、主動北上尋機遇
下一條影片
陳茂波坦言GDP不樂觀 惟料復蘇動力逐步增強 指金融峰會向世界展示香港復常
客戶服務
熱門
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料