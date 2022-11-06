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2022年11月06日
港聞
新聞資訊
陳茂波坦言GDP不樂觀 惟料復蘇動力逐步增強 指金融峰會向世界展示香港復常
【有線新聞】香港第三季GDP按年跌4.5%，是連續第三個季度收縮，財政司司長陳茂波說全年數字不樂觀。
陳茂波在網誌說，雖然全年數字難言樂觀，但只要疫情持續受控，對外活動恢復，經濟復蘇動力就會逐步增強。
提到上星期舉辦的國際金融領袖投資峰會，向世界展示香港的開放和復常，明年會繼續舉辦。陳茂波又引述與會者說，在香港的親身體會與在海外媒體看到的並不一樣，參觀M+、故宮文化博物館後感受到香港充滿活力和發展機遇。
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