七欖｜港隊今屆五戰均未能取勝　姚錦成：遺憾贏不到、球迷歡呼給我很大動力

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，香港國際七人欖球賽，港隊在名次賽先後不敵加拿大和日本，今屆出戰5場都未能取勝。

深藍衫的港隊力爭今屆第一勝，對加拿大表現頑強鬥志，落後0比14下得分王韋兆新帶動反擊。加拿大分組賽只贏過肯尼亞，港隊有能力勝出 ，隊長禾獲特完半場追成12比14。

老將姚錦成下半場又發威，做出他今屆第三次達陣，港隊超前17比14，他說很可惜尾段一次失誤被大衛李察再得分 ，最終輸17比19。

要與另外三隊爭最佳排名第13，又遇老對手日本，港隊上月在亞洲系列賽贏過對方，但今場大部時間受壓。港隊落後0比17之下，韋兆新在完半場成功突破，他再在換邊後把握第二次達陣機會，港隊稍為追近至10比17，日本尾段再做兩次達陣重新拉開，港隊最終輸17比24。

香港七人欖球代表姚錦成：「想在主場贏一場比賽給觀眾，我覺得真的很遺憾贏不到比賽。我真的很感謝觀眾，我每一次香港七欖都很盡力比賽，因為球迷的支持及歡呼給我很大的動力，我很想、很想、很想有很好的表現，讓大家知道香港欖球隊是很厲害的。」