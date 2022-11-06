七欖｜四強賽斐濟19：7勝薩摩亞　晉級盃賽決賽爭取衛冕

【有線新聞】香港國際七人欖球賽壓軸一日賽事，爭取衛冕的斐濟，晉身盃賽決賽。

白衫的斐濟4強面對薩摩亞，雙方上半場拉成均勢。斐濟在領先之下一度被追平，但薩度拉加把握個人第二次達陣機會，替這支19屆冠軍半場領先12比7。