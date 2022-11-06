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2022年11月06日
港聞
新聞資訊
增4988宗確診、13人離世 8院舍有個案 3校有班別需停課一周
【有線新聞】本港新增4,988宗新型肺炎確診，多13名患者死亡。
本地個案佔4,593宗，輸入個案有395宗；多8間安老及殘疾人士院舍，合共呈報16宗確診，當中14人是院友；另外，多3間中學一共3班要停課7日。
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